Les Visites du Jeudi > Alb’Atelier du Verre 25 rue carnot, 20 juillet 2023, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

Découvrez l’art du vitrail, l’harmonie des couleurs, les jeux de lumières verre – Fusing – Technique Tiffany – Vente directe de nos production.

Horaires : 10h et 15h. Durée : 45min.

Rendez-vous au 25 rue Carnot.

Gratuit..

2023-07-20 à 15:00:00 ; fin : 2023-07-20 10:45:00. .

25 rue carnot Villedieu-les-Poêles

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie



Discover the art of stained glass, the harmony of colors, the play of lights – Fusing – Tiffany technique – Direct sale of our production.

Schedules: 10am and 3pm. Duration: 45min.

Meeting point at 25 rue Carnot.

Free of charge.

Descubra el arte del vitral, la armonía de los colores, el juego de la luz – Vidrio – Fusing – Técnica Tiffany – Venta directa de nuestra producción.

Horarios: 10h y 15h. Duración: 45 minutos.

Punto de encuentro: 25 rue Carnot.

Entrada gratuita.

Entdecken Sie die Kunst der Glasmalerei, die Harmonie der Farben, das Spiel der Lichter Glas – Fusing – Tiffany-Technik – Direktverkauf aus unserer Produktion.

Öffnungszeiten: 10 Uhr und 15 Uhr. Dauer: 45min.

Treffpunkt: 25 rue Carnot.

Kostenlos.

