Les Visites du Jeudi > L’Atelier du Cuivre 54 rue du général huard, 20 juillet 2023, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

L’Atelier du Cuivre est l’un des plus anciens ateliers de dinanderie toujours en activité. Parcourez ce lieu fondé en 1850 et assistez à des démonstrations interactives des artisans sur leurs différents postes.

Durée : 45 min.

Tarifs : 8,80 € / adulte, 7,40€ / enfant de 7 à 17 ans et séniors (+ de 70 ans).

Horaires : 10h15, 11h, 14h et 16h..

2023-07-20 à ; fin : 2023-07-20 . .

54 rue du général huard Villedieu-les-Poêles

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie



The Atelier du Cuivre is one of the oldest copper workshops still in operation. Visit this place founded in 1850 and watch interactive demonstrations of the craftsmen at their different workstations.

Duration: 45 minutes.

Prices: 8.80 ? / adult, 7.40 ? / child from 7 to 17 years old and seniors (+ 70 years old).

Schedules: 10:15 am, 11 am, 2 pm and 4 pm.

El Atelier du Cuivre es uno de los talleres de cobre más antiguos aún en funcionamiento. Visite el taller, fundado en 1850, y asista a demostraciones interactivas de los artesanos en sus diferentes puestos de trabajo.

Duración: 45 minutos.

Precios: 8,80 € / adulto, 7,40 € / niño de 7 a 17 años y mayores de 70 años.

Horarios: 10.15 h, 11 h, 14 h y 16 h.

Das Atelier du Cuivre ist eine der ältesten Kupferschmiedewerkstätten, die noch in Betrieb sind. Gehen Sie durch diesen 1850 gegründeten Ort und erleben Sie interaktive Vorführungen der Handwerker an ihren verschiedenen Stationen.

Dauer: 45 min.

Tarife: 8,80 ? / Erwachsener, 7,40 ? / Kind von 7 bis 17 Jahren und Senioren (über 70 Jahre).

Öffnungszeiten: 10.15 Uhr, 11 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr.

