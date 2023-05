Les Visites du Jeudi > 9 de cuirs 19 rue carnot, 20 juillet 2023, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

Venez découvrir, parmi les étapes de création de sacs et autres objets en cuir : la teinture, la couture main, la sculpture sur cuir.

Horaires : 11h et 14h. Durée : 1h.

Rendez-vous à la boutique au 19 rue carnot. Gratuit..

2023-07-20 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-20 12:00:00. .

19 rue carnot Villedieu-les-Poêles

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie



Come and discover, among the steps of creation of bags and other leather objects: dyeing, hand sewing, leather sculpture.

Times: 11am and 2pm. Duration: 1 hour.

Meet at the store at 19 rue Carnot. Free of charge.

Venga a descubrir, entre las etapas de creación de bolsos y otros objetos de cuero: teñido, costura a mano, escultura en cuero.

Horarios: 11.00 y 14.00 horas. Duración: 1 hora.

Encuentro en la tienda de 19 rue Carnot. Entrada gratuita.

Entdecken Sie unter anderem die Schritte zur Herstellung von Taschen und anderen Ledergegenständen: Färben, Handnähen und Lederschnitzen.

Öffnungszeiten: 11 Uhr und 14 Uhr. Dauer: 1 Stunde.

Treffpunkt in der Boutique in 19 rue carnot. Kostenlos.

