Les Visites du Jeudi > Patines et Moi 48 rue carnot, 13 juillet 2023, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

Patines et Moi c’est la réfection complète / partielle de vos fauteuils et banquettes tous styles, la création sur mesure de rideaux, doubles rideaux et stores, la confection d’abats jours et de dessus de lits.

Nouveau : c’est aussi faire renaître une tapisserie que vous aimez grâce à la reprographie sur toile ou papier !

Horaires : de 10h à 12h et de 14h à 18h – Durée 20min.

Gratuit..

2023-07-13 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-13 12:00:00. .

48 rue carnot Villedieu-les-Poêles

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie



Patines et Moi is the complete / partial repair of your armchairs and benches all styles, the creation of curtains, double curtains and blinds, the making of lampshades and bedspreads.

New: it is also to make revive a tapestry which you like thanks to the reprography on fabric or paper!

Schedule: from 10am to 12pm and from 2pm to 6pm – Duration 20min.

Free of charge.

Patines et Moi es la reparación completa / parcial de sus sillones y bancos de todos los estilos, la creación de cortinas a medida, cortinas dobles y estores, la confección de pantallas de lámparas y colchas.

Novedad: ¡también podemos devolver a la vida un tapiz que le encanta gracias a la reprografía sobre lienzo o papel!

Horario: de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 – Duración 20min.

Gratuito.

Patines et Moi steht für die vollständige oder teilweise Renovierung Ihrer Sessel und Bänke aller Stilrichtungen, die Anfertigung von Vorhängen, Doppelvorhängen und Jalousien nach Maß, die Anfertigung von Lampenschirmen und Bettüberwürfen.

Neu: Sie können auch einen Wandteppich, der Ihnen gefällt, durch Reprografie auf Leinwand oder Papier wieder zum Leben erwecken lassen!

Öffnungszeiten: von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr – Dauer 20 Minuten.

Kostenlos.

Mise à jour le 2023-05-12 par Normandie Tourisme / Attitude Manche