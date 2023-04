Balades en calèche 8 Place des costils, 12 juillet 2023, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

Envie de visiter la cité sourdine autrement ? Laissez-vous guider par les chevaux au cours d’une balade en calèche ! En partenariat avec la ferme équestre des Courlis. Rendez-vous tous les mercredis et dimanches du 12 juillet au 27 août ; sauf dimanche 13 août (report le lundi 7 août, cause braderie). Départ de 15h à 18h depuis l’Office de tourisme. Sans réservation. Tarifs : 3€ par adulte, 2€ tarif réduit (enfant de 3 à 15 ans, PMR), gratuit -3 ans. Capacité de 13 places par tour, ouvert aux personnes à mobilité réduite. Infos : 02 33 61 05 69..

Dimanche 2023-07-12 à 15:00:00 ; fin : 2023-08-27 18:00:00. .

8 Place des costils

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie



Want to visit the city differently? Let the horses guide you during a carriage ride! In partnership with the Courlis horse farm. Every Wednesday and Sunday from July 12 to August 27, except for Sunday August 13 (postponed to Monday August 7, because of the street sale). Departure from 3 pm to 6 pm from the Tourist Office. No reservation required. Rates : 3? per adult, 2? reduced rate (children from 3 to 15 years old, PMR), free for children under 3 years old. Capacity of 13 places per tour, open to people with reduced mobility. Information : 02 33 61 05 69.

¿Le gustaría visitar la ciudad de una forma diferente? Deje que los caballos le guíen en un paseo en coche de caballos En colaboración con la granja de caballos Courlis. Todos los miércoles y domingos del 12 de julio al 27 de agosto, excepto el domingo 13 de agosto (aplazado al lunes 7 de agosto, debido a la venta ambulante). Salida de 15:00 a 18:00 h de la Oficina de Turismo. No es necesario reservar. Tarifas: 3? por adulto, 2? tarifa reducida (niños de 3 a 15 años, PMR), gratuito para los menores de 3 años. Capacidad de 13 plazas por visita, abierta a personas con movilidad reducida. Información: 02 33 61 05 69.

Haben Sie Lust, die Stadt Sauerland einmal anders zu besichtigen? Lassen Sie sich bei einer Kutschfahrt von den Pferden führen! In Zusammenarbeit mit der Ferme équestre des Courlis. Treffpunkt jeden Mittwoch und Sonntag vom 12. Juli bis zum 27. August; außer am Sonntag, dem 13. August (Verschiebung auf Montag, den 7. August, wegen des Ausverkaufs). Abfahrt von 15 bis 18 Uhr ab dem Fremdenverkehrsamt. Keine Reservierung erforderlich. Preise: 3 ? pro Erwachsener, 2 ? ermäßigter Tarif (Kinder von 3 bis 15 Jahren, Behinderte), kostenlos für Kinder unter 3 Jahren. Kapazität: 13 Plätze pro Tour, für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet. Infos: 02 33 61 05 69.

