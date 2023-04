Les piliers de comptines Place des halles, 26 avril 2023, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

Des comptines et du rock pour les enfants dès la naissance… et pas que !

Petits et grands enfants, découvrez en concert une foule de personnages hauts en couleurs :

Lucas Yment, un croco fan de Boris Vian

René Scargot qui n’est pas toujours content

Une famille Tortue un peu tordue dans tous les sens

Une souris écologiste et enfin

Un éléphant un peu différent…

Un concert où tout le monde est le bienvenue, avec sa bonne humeur et son doudou !

Entrée libre et gratuite

Durée : 30mn

Rendez-vous à la médiathèque de Villedieu-les-Poêles à 18h.

Infos : 02 33 91 00 91 – mediatheques@villedieuintercom.fr.

2023-04-26 à 18:00:00 ; fin : 2023-04-26 . .

Place des halles Villedieu-les-Poêles

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie



Nursery rhymes and rock music for children from birth… and not only!

Little and big children, discover in concert a crowd of colorful characters:

Lucas Yment, a crocodile fan of Boris Vian

René Scargot who is not always happy

A turtle family a little twisted in all directions

An ecologist mouse and finally

An elephant a little different…

A concert where everyone is welcome, with his good mood and his blanket!

Free admission

Duration : 30mn

Meeting point at the media library of Villedieu-les-Poêles at 6pm.

Information : 02 33 91 00 91 – mediatheques@villedieuintercom.fr

Canciones infantiles y música rock para niños desde el nacimiento… ¡y no sólo!

Grandes y pequeños, descubran en concierto a un montón de coloridos personajes:

Lucas Yment, un cocodrilo fan de Boris Vian

René Scargot, que no siempre está contento

Una familia de tortugas un poco retorcida en todos los sentidos

Un ratón ecologista y, por último

Un elefante un poco diferente…

¡Un concierto donde todo el mundo es bienvenido, con su buen humor y su peluche!

Entrada gratuita

Duración: 30 minutos

Cita en la mediateca de Villedieu-les-Poêles a las 18 h.

Información: 02 33 91 00 91 – mediatheques@villedieuintercom.fr

Reime und Rockmusik für Kinder ab der Geburt – und nicht nur das!

Kleine und große Kinder, entdecken Sie im Konzert eine Vielzahl von farbenfrohen Charakteren:

Lucas Yment, ein Krokodil, das ein Fan von Boris Vian ist

René Scargot, der nicht immer glücklich ist

Eine Schildkrötenfamilie, die ein wenig in alle Richtungen verdreht ist

Eine umweltbewusste Maus und schließlich

Ein etwas anderer Elefant

Ein Konzert, bei dem jeder mit seiner guten Laune und seinem Kuscheltier willkommen ist!

Eintritt frei und kostenlos

Dauer: 30 Min

Treffpunkt in der Mediathek von Villedieu-les-Poêles um 18 Uhr.

Infos: 02 33 91 00 91 – mediatheques@villedieuintercom.fr

Mise à jour le 2023-04-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche