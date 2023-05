Journées Européennes du Patrimoine 2022 Dans tout le village, 16 septembre 2023, Villecroze.

Journées européennes du patrimoine avec entrées gratuites sur tous les sites.

2023-09-16 à 09:00:00 ; fin : 2023-09-17 19:00:00. .

Dans tout le village

Villecroze 83690 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



European Heritage Days with free admission to all sites

Jornadas Europeas del Patrimonio con entrada gratuita a todos los yacimientos

Europäische Tage des Kulturerbes mit freiem Eintritt an allen Standorten

Mise à jour le 2023-04-19 par Office de Tourisme Intercommunal Lacs et Gorges du Verdon