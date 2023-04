Spectacle « Musiqu’à lire », 14 juin 2023, Villecomtal.

Dans le cadre du réseau des bibliothèques « De rives en Rimes » de la communauté de communes Comtal-Lot-Truyère.

2023-06-14 à ; fin : 2023-06-14 . EUR.

Villecomtal 12580 Aveyron Occitanie



Within the framework of the network of libraries « De rives en Rimes » of the community of communes Comtal-Lot-Truyère

En el marco de la red de bibliotecas « De rives en Rimes » de la mancomunidad de municipios Comtal-Lot-Truyère

Im Rahmen des Bibliotheksnetzwerks « De rives en Rimes » des Gemeindeverbands Comtal-Lot-Truyère

Mise à jour le 2023-02-22 par OT Terres d’Aveyron