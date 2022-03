Villebon-sur-Yvette (91) – Demandons la suppression des barrière coupant la promenade de l’Yvette ! Promenade de l’Yvette Villebon-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

Un an après leur installation, demandons à nouveau la suppression des barrières sur la promenade de l’Yvette qui entravent la circulation à vélo sur un axe séparé des véhicules motorisés. Ces barrières forcent les cyclistes à circuler sur le trottoir pour pouvoir prendre le seul franchissement restant sur plusieurs dizaines de mètres, ou bien à circuler pied à terre. On n’imagine pas demander aux automobilistes de pousser leur voiture jusqu’au prochain carrefour, alors pourquoi le fait-on avec les cyclistes ? Venez nombreux et d’ici-là, il est toujours temps de signer [notre pétition](https://www.change.org/p/mairie-de-villebon-non-aux-barri%C3%A8res-sur-la-promenade-de-l-yvette-%C3%A0-villebon-91) adressée au Maire et au Conseil Départemental ! Un an après leur installation, demandons à nouveau la suppression des barrières sur la promenade de l’Yvette qui entravent la circulation à vélo sur un axe séparé des véhicules motorisés Promenade de l’Yvette Promenade de l’Yvette, Villebon-sur-Yvette Villebon-sur-Yvette Essonne

