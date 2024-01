Exposition Grand trail Médiathèque intercommunale La Caravelle Villebois-Lavalette, vendredi 2 février 2024.

Exposition Grand trail Médiathèque intercommunale La Caravelle Villebois-Lavalette Charente

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02

fin : 2024-02-29

Exposition réalisée par Frédéric et Alexis Berg et prêté par la MD 16. Frédéric est journaliste et traileur a participé à des courses mythiques. Ils ont créée un livre pour rendre hommage à ce sport.

.

Médiathèque intercommunale La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames

Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine mediatheque.villebois@ccltd.fr



L’événement Exposition Grand trail Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2024-01-18 par Office de tourisme du Sud Charente