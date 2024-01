Cap vers l’éco-logis – Animations pour partager, apprendre et faire des économies et faire évoluer nos pratiques au quotidien pour l’environnement Médiathèque intercommunale La Caravelle Villebois-Lavalette, vendredi 2 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 13:30:00

fin : 2024-02-02 16:30:00

Animations pour partager, apprendre et faire des économies dans le but de soulager son budget et faire évoluer nos pratiques au quotidien pour prendre soin de l’environnement.

Médiathèque intercommunale La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames

Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine



