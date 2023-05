FÊTE DES FRAISES ET VIDE-GRENIERS, 4 juin 2023, Villebernier.

Le Comité des Fêtes de Villebernier a le plaisir de vous convier à la 58ème édition de la fête des fraises et vide-greniers !.

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 . .

Villebernier 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Comité des Fêtes de Villebernier is pleased to invite you to the 58th edition of the strawberry festival and garage sale!

El Comité des Fêtes de Villebernier se complace en invitarle a la 58ª edición de la fiesta de la fresa y la venta de garaje

Das Festkomitee von Villebernier freut sich, Sie zur 58. Ausgabe des Erdbeerfests und des Flohmarkts einzuladen!

