PIÈCE DE THÉÂTRE « NOUS N’IRONS PLUS AU BOIS » VILLEBERNIER Villebernier, vendredi 2 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 20:30:00

fin : 2024-02-02

La troupe de théâtre d’Allonnes Les Zygosomatics a le plaisir de vous présenter sa nouvelle pièce intitulée « nous n’irons plus au bois », de Jean-Michel Besson. Il s’agit d’une comédie en trois actes.

Résumé de la pièce :

« Il ne s’agit pas au travers de cette pièce, de faire un cours de mécanique qui expliquerait le fonctionnement d’un arbre à came. Oh ! que non ! C’est bien mieux… ou bien pire ! En fait, cette comédie-farce paysanne applique le vieux principe éprouvé cher à Feydeau pour susciter le rire mettre en présence des individus, des milieux sociaux qui, logiquement, ne devraient pas se rencontrer. Il en résulte forcément des situations, des comportements et des dialogues du plus haut comique. Ici, il s’agit de la cohabitation inattendue pour des raisons… « météorologiques » d’une famille rurale quelque peu arriérée et folklorique avec de jeunes marginaux vaguement assujettis à la « came ».

Retrouvez en première partie le théâtre des jeunes de l’association VIVADO.

Rue de Beauvoyer

Villebernier 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



