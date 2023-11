Concours de décorations nature & éco responsables Ville Yssingeaux, 1 décembre 2023, Yssingeaux.

Yssingeaux,Haute-Loire

Concours ouverts à tous particuliers et professionnels, participez à rendre notre centre ville et nos villages joyeux et animés..

2023-12-01 fin : 2023-12-31 . .

Ville

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Competitions open to all individuals and professionals, take part in making our town center and our villages cheerful and lively.

Los concursos están abiertos a todos los particulares y profesionales, así que participe para dar vida y alegría a los centros de nuestras ciudades y pueblos.

Wettbewerbe, die allen Privatpersonen und Gewerbetreibenden offen stehen. Machen Sie mit, um unser Stadtzentrum und unsere Dörfer fröhlich und belebt zu gestalten.

Mise à jour le 2023-11-23 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire