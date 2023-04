EXPOSITION BIÈRE ET CONVIVIALITÉ : ÉCOMUSÉE VOSGIEN DE LA BRASSERIE Ville-sur-Illon OT MIRECOURT Ville-sur-Illon Catégories d’Évènement: Ville-sur-Illon

Vosges Ville-sur-Illon . Exposition temporaire : Bière et convivialité.

Témoin demeuré intact de l’architecture industrielle de la fin du XIXème siècle, la Grande Brasserie et malterie vosgienne est devenue le cadre de l’Écomusée Vosgien de la Brasserie. A travers le moulin, la salle de brassage modernisée en 1930, les caves des guides passionnés vous feront découvrir les secrets de fabrication de la bière. Plusieurs expositions (les brasseries vosgiennes, le café d’antan, les transports, anciennes publicités), une micro-brasserie complètent la visite qui se termine à la buvette, où règne la plus grande convivialité.

LES EXPOS EN 2023 : Bière et Convivialité dans le café 1900, Histoire de la KANTER dans la grande salle de brassage.

LES ANIMATIONS EN 2023 : Bière de Mars, Fête des Brasseurs, Journées Patrimoine, Bière de Noël. Concerts, Expos Photos, Soirées à Thèmes.

Adultes: visite guidée 6€ / Enfants 14 à 18 ans 2€ / moins de 14 ans gratuit. Groupes: 5 € visite guidée seule / 7 € visite guidée avec dégustation.

Mars Avril : le samedi et le dimanche ouvert de 15h à 18h visites guidées à 15h et 16h30.

Visites possibles toute l’année sur rendez vous. museevosgiendelabrasserie@gmail.com +33 3 29 36 58 05 http://www.museevosgiendelabrasserie.com/ Musée de la Brasserie de Ville sur Illon

