Spectacle : L’eau à la bouche Ville-sur-Arce, mercredi 24 janvier 2024.

Spectacle : L’eau à la bouche Ville-sur-Arce Aube

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-24 20:30:00

fin : 2024-01-24

Spectacle “L’eau à la bouche”

Cie Raoui & Cie L’Entaille

De et avec Morgane Audoin et Laëtitia Madancos

Co-mise en scène : Camille Mouterde

Spectacle tout public à partir de 8 ans

Durée : 1h

Un point en Haute-Marne : le Point Triple. Deux lignes de partage des eaux s’y croisent, le destin d’une goutte de pluie s’y joue à quelques mètres.

Elles sont deux, elles ont cherché le goût de l’eau d’ici et tenté de capter les eaux qui circulent autour du Point Triple. L’eau comme métaphore des « Gens du Point » : celles et ceux qui vivent autour de ce Point Triple. Aujourd’hui, elles reviennent avec un spectacle, une invitation à plonger avec elles dans ce mélange d’eaux finement agencées, et elles parlent d’ici.

Laëtitia Madancos et Morgane Audoin seront en résidence pour la création « De l’eau à la bouche », à Ville-sur-Arçe du 15 au 25 janvier, accompagnées de Camille Mouterde. C’est pour elles la dernière ligne droite, avant la première du spectacle qui aura lieu le 27 janvier à

Langres, à la Salle Jean Favre. Travailler le jeu, affiner le texte, faire les derniers choix. Elles feront une répétition publique le mercredi 23, un moment de partage précieux avant les premières représentations, pour éprouver le rapport au public notamment.

Eur.

Salle des fêtes

Ville-sur-Arce 10110 Aube Grand Est contact@assoquaidesarts.fr



L’événement Spectacle : L’eau à la bouche Ville-sur-Arce a été mis à jour le 2024-01-15 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne