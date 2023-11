Rencontres Citoyennes Ville-sur-Ancre Ville-sur-Ancre Catégories d’Évènement: Somme

Ville-sur-Ancre Rencontres Citoyennes Ville-sur-Ancre Ville-sur-Ancre, 30 novembre 2023, Ville-sur-Ancre. Rencontres Citoyennes Jeudi 30 novembre, 18h30 Ville-sur-Ancre entrée libre Démocratie locale // Rencontres citoyennes

Il y a 3 ans, le projet communautaire, affichant ses quinze ambitions pour 2026, voyait le jour, de façon collective, après une consultation sans précédent de la population à l’échelle de notre territoire. Après les trois premières années de mise en place de ce plan d’actions, nous proposons quatre rencontres citoyennes destinées à faire le point sur l’évolution de ce projet.

Nous aurons le plaisir d’échanger :

– le mardi 21 novembre à 18h30 dans la salle des fêtes de Grandcourt;

– le jeudi 23 novembre à 18h30 dans la salle des fêtes de Carnoy-Mametz;

– le mardi 28 novembre à 18h30 dans la salle des fêtes de Toutencourt;

– le jeudi 30 novembre à 18h30 en mairie de Ville-sur-Ancre. Ville-sur-Ancre Ville-sur-Ancre Ville-sur-Ancre 80300 Somme Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T18:30:00+01:00 – 2023-11-30T20:30:00+01:00

2023-11-30T18:30:00+01:00 – 2023-11-30T20:30:00+01:00 Communauté de communes du Pays du Coquelicot Détails Catégories d’Évènement: Somme, Ville-sur-Ancre Autres Lieu Ville-sur-Ancre Adresse Ville-sur-Ancre Ville Ville-sur-Ancre Departement Somme Lieu Ville Ville-sur-Ancre Ville-sur-Ancre latitude longitude 49.961707;2.610144

Ville-sur-Ancre Ville-sur-Ancre Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ville-sur-ancre/