World Clean Up Day à Santes Samedi 23 septembre, 10h00 Ville Entrée libre

▶️ Le World Clean Up Day est un mouvement de citoyens sans frontière qui unit le public, les entreprises, les écoles, les collectivités et les associations du monde entier autour d’une action positive et festive en ramassant des déchets qui polluent au quotidien notre environnement.

▶️ 10h , 5 points de rendez-vous à Santes :

– Centre Arts et Loisirs

– Hôtel de Ville

– Ecole Henri Matisse ✏️

– Eglise Saint-Pierre ⛪️

– Espace Agora

▶️ Puis, à 11h, rendez-vous à la déchèterie Avenue des Sports pour la pesée ⚖️♻️

▶️ APPORTEZ VOS GANTS ! Et si possible, mettez un GILET JAUNE pour votre sécurité

2023-09-23T10:00:00+02:00 – 2023-09-23T12:00:00+02:00

