Sainghin-en-Weppes Salon du bien-être Ville Sainghin-en-Weppes, 30 septembre 2023, Sainghin-en-Weppes. Salon du bien-être 30 septembre et 1 octobre Ville Entrée gratuite ✅️Salon du bien-être organisé par « les amis du bien-être » ➡️samedi 30 septembre de 10h à 19h

➡️Dimanche 1er octobre de 10h à 18h Ville Sainghin en Weppes Sainghin-en-Weppes 59184 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 48 56 80 20 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T10:00:00+02:00 – 2023-09-30T19:00:00+02:00

