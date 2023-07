« Luminous Night » un concert de musique a cappella interprété par le chœur Dulci Jubilo Ville Lafrançaise, 15 septembre 2023, Lafrançaise.

« Luminous Night » un concert de musique a cappella interprété par le chœur Dulci Jubilo Vendredi 15 septembre, 20h30 Ville Gratuit. Entrée libre. En cas d’intempéries, l’évènement prendra place à la salle des fêtes de Lafrançaise.

Le chœur de chambre Dulci Jubilo dirigé par Christopher Gibert, au format de 8 chanteurs a cappella présente un spectacle immersif. Les chanteurs tournent autour et au cœur du public, jouent des verres en cristal, le tout éclairé à la bougie.

Ce programme construit autour d’un oxymore d’ombre et de lumière transcrit une volonté d’expérience sensitive par la musique. À travers des œuvres méditatives comme « Stars » d’Erik Esenvalds, ou des pièces jubilatoires comme « Somewhere over the rainbow », nous souhaitons ancrer ce parcours musical dans la joie d’être ensemble, réunis autour de ce répertoire enchanteur, et pouvoir grâce à cela vivre une expérience immersive et musicale hors norme.

Christophe Gibert : chef de chœur.

Chœur de chambre Dulci Jubilo : 8 chanteurs.

Ville 12 place de la République, 82130 Lafrançaise Lafrançaise 82130 Trouilles Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 65 91 10 http://www.lafrancaise-tourisme.fr Lafrançaise est une commune française située dans le centre du département de Tarn-et-Garonne, en région Occitanie. Sur le plan historique et culturel, la commune est dans le Quercy Blanc, correspondant à la partie méridionale du Quercy, devant son nom à ses calcaires lacustres du Tertiaire.

2023-09-15T20:30:00+02:00 – 2023-09-15T22:00:00+02:00

