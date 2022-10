Cérémonies du 11 novembre 1918 ville Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Cérémonies du 11 novembre 1918 ville, 10 novembre 2022, Issy-les-Moulineaux. Cérémonies du 11 novembre 1918 10 et 11 novembre ville

Entrée Libre

Commémoration du 104ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 organisée par la Ville d’Issy-les-Moulineaux. ville issy-les-Moulineaux 92130 Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Le jeudi 10 et vendredi 11 novembre 2022, la Ville d’Issy-les-Moulineaux célèbre le 104ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918. A cette occasion, la Ville honore la mémoire de tous les soldats morts aux combats, en organisant diverses manifestations à travers le territoire. Au programme le jeudi 10 novembre 2022 : 17h30 : Cérémonie « Les Flammes de l’Espoir » à l’initiative de l’Association « Le Souvenir Français » au monument aux Morts / Square Bonaventure Leca 18h00 : Monument aux Morts / Remise de la Flamme à Madame le Conseiller Municipal délégué aux Affaires Militaires Au programme le vendredi 11 novembre 2022 : 08h30 : Dépôt de gerbes au monument aux Morts de l’église Sainte-Lucie

08h45 : Cérémonie Œcuménique de recueillement, avec la participation des représentants de différents cultes, à l’auditorium du collège-lycée La Salle – Saint-Nicolas, 6 rue Vaudétard

09h50 : Dépôt de gerbes au Carré Militaire du Cimetière Communal par la Municipalité

10h25: Place du 11 novembre- Dépôt de gerbes à la stèle en hommage aux « Poilus » et lecture du message de Madame de Madame Patricia MIRALLES, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens combattants, par Madame Christine HELARY-OLIVIER, Conseiller Municipal délégué aux Affaires Militaires

10h50 : Dépôt de coussins et discours de Monsieur le Maire au monument aux Morts / Square Bonaventure Leca

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-10T17:30:00+01:00

2022-11-11T11:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu ville Adresse issy-les-Moulineaux 92130 Ville Issy-les-Moulineaux lieuville ville Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine

ville Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

Cérémonies du 11 novembre 1918 ville 2022-11-10 was last modified: by Cérémonies du 11 novembre 1918 ville ville 10 novembre 2022 Issy-les-Moulineaux ville Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine