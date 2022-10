Participez au concours de dessin ! ville Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Participez au concours de dessin ! ville, 30 octobre 2022, Issy-les-Moulineaux. Participez au concours de dessin ! 31 octobre – 25 novembre ville Vous avez entre 3 et 12 ans ? Donnez libre cours à votre imagination sur le thème : « Ton monde idéal » ville issy-les-Moulineaux 92130 Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Dessins, collages… Fais-nous découvrir ton monde idéal. Les œuvres sont à déposer au plus tard vendredi 25 novembre au Centre Administratif Municipal, 47 rue du Général Leclerc (indiquer nom, prénom, âge, téléphone, adresse, mail). Remise des prix dimanche 11 décembre à 16h au Palais des Congrès, suivie de la projection d’un dessin animé. Maquettes et œuvres collectives non admises.

