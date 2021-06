Lille Maison Folie Wazemmes Lille, Nord Ville imaginaire Maison Folie Wazemmes Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Ville imaginaire Maison Folie Wazemmes, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Lille. Ville imaginaire

du samedi 31 juillet au dimanche 1 août à Maison Folie Wazemmes

A partir de la création d’un mur-collage en origami, les participants pourront révéler les couleurs urbaines des briques à Lille, qui se complètent et se répondent. Le mur-collage célèbre la poésie du quotidien, il est visuel, il nous permet d’envisager des parcours et d’identifier des lieux. Impression, classement de photos, collage, composition visuel de murs sur une surface, dessin et scénarios urbains. On « construit » un nouveau mur, il est coloré, petit et témoin de notre histoire urbaine. _En lien avec l’exposition Môm’Art Couleurs, du 5 juin au 1er août à la maison Folie Wazemmes_

Gratuit, réservations conseillées

Atelier parents-enfants à partir de 8 ans, par Luis Meyer Maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins, Lille Lille Wazemmes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-31T14:30:00 2021-07-31T16:00:00;2021-07-31T16:30:00 2021-07-31T18:00:00;2021-08-01T14:30:00 2021-08-01T16:00:00;2021-08-01T16:30:00 2021-08-01T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Étiquettes évènement : Autres Lieu Maison Folie Wazemmes Adresse 70 rue des Sarrazins, Lille Ville Lille lieuville Maison Folie Wazemmes Lille