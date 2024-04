Ville hybride – Cité disparate – Exposition de Quentin Masse Maison des Arts de St-Herblain Saint-Herblain, mercredi 10 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-16 –

Gratuit : oui Tout public

Quentin Masse est illustrateur et artiste en résidence à la Maison des Arts. Pendant cinq mois, il aura arpenté la commune en reliant ses quatre points cardinaux, traversé ses zones naturelles, commerciales, industrielles, résidentielles, et rencontré ses habitants. Cette exposition marque un peu la fin de son itinérance en terre herblinoise et la restitution de ses collectes sensibles, au service d’une nouvelle manière de raconter Saint-Herblain. A l’occasion de cette exposition, découvrez comment l’artiste réinterprète la ville et vos récits en illustrations, bandes dessinées et cartographies, par l’utilisation des techniques de la gravure sur bois et de la linogravure. Exposition du 3 avril au 18 mai 2024 (jours et horaires d’ouverture de la Maison des Arts sur maisondesarts.saint-herblain.fr) Vernissage mercredi 3 avril 2024 à 19h

Maison des Arts de St-Herblain Est Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 80 https://maisondesarts.saint-herblain.fr/ maisondesarts@saint-herblain.fr