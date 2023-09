Salon Récup’ Rénov’ Ville Houplines, 15 octobre 2023, Houplines.

Salon Récup’ Rénov’ Dimanche 15 octobre, 10h00 Ville Entrée gratuite – Petite restauration, buvette et foodtruck prévus.

Salon Récup’ Rénov’

Après un premier report, le salon Récup’ Rénov’ sera bien de retour à Houplines !

La deuxième édition de l’évènement conserve le même objectif : mettre en avant la thématique du développement durable avec la récupération et la rénovation d’objets.

Pour l’occasion, nous avons invité sur le salon plus d’une vingtaine d’artisans, petites entreprises et associations du territoire afin qu’ils vous proposent à la vente tous types d’objets rénovés, zéro déchet et écoresponsables.

Des animations seront proposées sur le site au cours de la journée.

N.B : le livret de présentation des exposants sera diffusé dans les prochains jours sur cette page fB et sur le site internet de la ville

Ville Place de la République, Houplines Houplines 59116 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T10:00:00+02:00 – 2023-10-15T16:00:00+02:00

