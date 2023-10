Chasse aux chauves-souris Ville Haubourdin Catégories d’Évènement: Haubourdin

Nord Chasse aux chauves-souris Ville Haubourdin, 31 octobre 2023, Haubourdin. Chasse aux chauves-souris Mardi 31 octobre, 17h00 Ville GRATUIT ouvert à tous ! Avec tes amis, ou ta famille pars à la chasse ! Il te faudra en chasser un maximum chez les commerçants partenaires de la ville, car elles te permettront de les échanger contre des bonbons !

Une fois récupérées, il faudra ensuite vous rendre à l’espace Beaupré pour récupérer le butin gourmand !

Une grande fête d’Halloween, vous y attend !

Animations, décorations et un tas d'autres surprises seront à découvrir sur place.

