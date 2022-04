Ville étonNantes, à voir et à entendre Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Tout public En introduction à l’exposition Julien Gracq, l’œil géographique, du 2 juillet au 3 septembre “La forme d’une ville change plus vite, on le sait, que le cœur d’un mortel”. Prenant en compte ce vers de Baudelaire, repris par Julien Gracq, des élèves de seconde du lycée Guist’hau lisent des extraits de La Forme d’une ville de l’auteur-géographe. Lectures illustrées par des cartes postales anciennes de Nantes, issues du fonds Chapeau. Médiathèque Espace Jacques Demy adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 http://bm.nantes.fr

