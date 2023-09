A vos marques, prêts ? Marchez ! – Limoges Ville e Limoges Limoges, 25 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Du 25 septembre au 15 octobre,

La Ville de Limoges, ville santé citoyenne, en partenariat avec Groupama, propose pour la 2ème année consécutive le jeu À vos marques, prêts ? Marchez ! Un « challenge-pas » via l’application gratuite Kiplin qui a pour objectif de motiver les Limougeauds à faire un maximum de pas sur une période de 3 semaines.

Pour participer au jeu intitulé « À vos marques, prêts ? Marchez ! », il faut dans un premier temps télécharger gratuitement l’application Kiplin. Créez ensuite votre compte et renseignez le code du jeu LIMOGES2023.

Le but du jeu est de marcher le plus possible ! Bouger, se balader, flâner et relever les défis lancés par l’appli.

Le jeu est gratuit et ouvert à tous.

2023-09-25 fin : 2023-10-15 . EUR.

Ville e Limoges

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



From September 25 to October 15,

For the 2nd year running, the City of Limoges, ville santé citoyenne, in partnership with Groupama, is offering the À vos marques, prêts? Walk! A « step challenge » via the free Kiplin application, designed to motivate Limoges residents to take as many steps as possible over a 3-week period.

To take part in the game entitled « On your marks, get set? Walk! », you first need to download the free Kiplin application. Then create your account and enter the game code LIMOGES2023.

The aim of the game is to walk as much as possible! Move, wander, stroll and take up the challenges set by the app.

The game is free and open to all.

Del 25 de septiembre al 15 de octubre,

Por segundo año consecutivo, la ciudad de Limoges, ciudad saludable, en colaboración con Groupama, organiza la campaña ¡Preparados, listos, ya! ¡A caminar! Un « desafío a pie » a través de la aplicación gratuita Kiplin, cuyo objetivo es motivar a los habitantes de Limoges a dar el mayor número posible de pasos durante 3 semanas.

Para participar en el juego, titulado « En sus marcas, listos? Basta con descargar la aplicación gratuita Kiplin. A continuación, cree su cuenta e introduzca el código del juego LIMOGES2023.

El objetivo del juego es ¡caminar todo lo posible! Muévete, deambula, pasea y acepta los retos que te propone la aplicación.

El juego es gratuito y está abierto a todo el mundo.

Vom 25. September bis zum 15. Oktober,

Die Stadt Limoges, ville santé citoyenne, bietet in Zusammenarbeit mit Groupama im zweiten Jahr in Folge das Spiel À vos marques, prêts? Gehen Sie zu Fuß! Eine « Schritt-Challenge » über die kostenlose App Kiplin, die die Limogeser dazu motivieren soll, in einem Zeitraum von drei Wochen möglichst viele Schritte zu machen.

Um an dem Spiel mit dem Titel « Auf die Plätze, fertig? Gehen Sie! » zu beteiligen, müssen Sie zunächst die kostenlose Kiplin-App herunterladen. Erstellen Sie dann Ihr Konto und geben Sie den Spielcode LIMOGES2023 ein.

Das Ziel des Spiels ist es, so viel wie möglich zu laufen! Bewegen Sie sich, gehen Sie spazieren, schlendern Sie und stellen Sie sich den Herausforderungen der App.

Das Spiel ist kostenlos und für jeden zugänglich.

