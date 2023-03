Semaine de la Petite Enfance – 18 au 25 mars 2023 – Le Mans Ville du Mans Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Semaine de la Petite Enfance – 18 au 25 mars 2023 – Le Mans Ville du Mans, 18 mars 2023, Le Mans. Semaine de la Petite Enfance – 18 au 25 mars 2023 – Le Mans 18 – 25 mars Ville du Mans A destination de tous les enfants âgés de 0 à 6 ans, des parents et des professionnels, cet évènement encourage les rencontres, les échanges et la réflexion.

Les actions proposées s’appuient sur des ateliers créatifs, des espaces de débat, des expositions, des spectacles, des animations itinérantes, des portes ouvertes.

Ce projet s’inscrit dans une démarche collaborative en mobilisant de nombreux acteurs de la Petite Enfance.

Programme disponible en ligne : https://www.lemans.digitomag.com/programme-semaine-petite-enfance.php

