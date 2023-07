L’art en Mer : Tour de Martinique des Yoles Rondes Ville du Diamant L’art en Mer : Tour de Martinique des Yoles Rondes Ville du Diamant, 1 août 2023, . L’art en Mer : Tour de Martinique des Yoles Rondes 1 – 4 août Ville du Diamant jeunes NEETs inscrits dans le fichier de la Milsud L’Art en Mer Ma Culture et mon Patrimoine en couleurs Permettre à 12 jeunes NEET en situation de grande précarité, de participer au Tour de Martinique des Yoles rondes, tout en exprimant la symbolique de l’évènement à travers la peinture, dans le cadre d’un atelier flottant.

Cet évènement culturel de grande ampleur qui a lieu durant la période estivale est typique de l’île et n’existe autre part dans le monde.

Il fédère l’ensemble des classes sans distinction sociale tout en symbolisant dans sa construction « l’Insertion ». Description de l’atelier en mer :

1 groupe de 12 jeunes, encadré par les équipes de techniciens de la Milsud, mais aussi, sous les conseils d’un artiste peintre devront à travers la réalisation de tableaux exprimer leurs ressentis à propos de l’évènement traditionnel qui est le « Tour de Martinique des Yoles Rondes ».

En parallèle, l’étape en mer sera suivie à bord d’un bateau de plaisance.

A l’arrivée de l’étape, les œuvres seront finalisées.

A l'arrivée de l'étape, les œuvres seront finalisées.

Le lendemain sur le village du Tour, les tableaux réalisés par les jeunes seront exposés. Ces derniers, pourront dès lors échanger avec le public sur la traduction artistique de leurs impressions

Ville du Diamant, Martinique
1-4 août 2023

2023-08-01T14:00:00+02:00 – 2023-08-01T23:00:00+02:00

Ville du Diamant
97223 diamant

