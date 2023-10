Les stages culturels d’automne Ville d’Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Les stages culturels d’automne Ville d’Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux, 23 octobre 2023, Issy-les-Moulineaux. Les stages culturels d’automne 23 – 27 octobre Ville d’Issy-les-Moulineaux Sur inscription Les stages culturels d’automne Découvrez l’offre des stages culturels pendant la première semaine des vacances : Danse pour les 6-11 ans du 23 au 27 octobre de 14h à 17h à la maison de la Ferme Expression scénique pour 7-12 ans le lundi 23 et mardi 24 octobre de 10h à 16h et le mercredi 25 de 10h à 12h à l’Atelier Janusz Korczak Cirque 8-15 ans le 25 octobre de 14h à 16h et le jeudi 26 et vendredi 27 de 10h à 16h à la Maison des Hauts d’Issy Tarif en fonction du quotient familial, Inscription sur TELISS. Ville d’Issy-les-Moulineaux 92130 Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://teliss.ville-issy.fr/guard/login »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T10:00:00+02:00 – 2023-10-23T16:00:00+02:00

