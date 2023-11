Cérémonie commémorative de l’Armistice du 11 novembre Ville d’Erquy Erquy Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Le 11 novembre commémore l'Armistice de la Première Guerre Mondiale.

La cérémonie se déroulera le samedi 11 novembre 2023 à Erquy :

La cérémonie se déroulera le samedi 11 novembre 2023 à Erquy : 11h30 : rassemblement des Autorités Civiles et Militaires sur le square de l’Hôtel de Ville

Défilé au Monument aux Morts

Dépôt de gerbes

Minute de silence.

Allocution

Hymne national A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera servi dans la salle des fêtes d’Erquy. Ville d’Erquy Erquy Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T11:30:00+01:00 – 2023-11-11T12:30:00+01:00

