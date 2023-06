Marché Made In Breizh Ville d’Erquy Erquy Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Erquy Marché Made In Breizh Ville d’Erquy Erquy, 10 juillet 2023, Erquy. Marché Made In Breizh 10 juillet – 21 août, les lundis Ville d’Erquy Chaque lundi les producteurs et les artisans locaux viennent proposer leurs produits. Au retour de la plage, faites le plein de productions artisanales, artistiques, de produits traditionnels et du terroir. Le marché est animé par des groupes musicaux bretons qui vous emmèneront du coeur de ville jusqu’au front de mer. Il y en a pour tous les goûts !

A la Halle d’Erquy, Douée de la cuve et Boulevard de la mer Ville d’Erquy Erquy Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T17:00:00+02:00 – 2023-07-10T21:00:00+02:00

2023-08-21T17:00:00+02:00 – 2023-08-21T21:00:00+02:00 marché artisanat Mairie d’Erquy Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu Ville d'Erquy Adresse Erquy Ville Erquy Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville Ville d'Erquy Erquy

Ville d'Erquy Erquy Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erquy/