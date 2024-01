Balade contée en nature Ville de Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon, mercredi 30 octobre 2024.

Balade contée en nature Animée par Philippe Buisson – conteur Mercredi 30 octobre, 14h30 Ville de Villenave d’Ornon Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-10-30T14:30:00+01:00 – 2024-10-30T16:00:00+01:00

Fin : 2024-10-30T14:30:00+01:00 – 2024-10-30T16:00:00+01:00

Une balade pour enchanter toute la famille.

Vous aborderez le monde extraordinaire de la forêt en suivant des histoires et contes

Des histoires de sorcières, de ganipotes (loup-garou de l’Aquitaine et des Charentes) et autres créatures maléfiques des forêts et zones humides issues de notre patrimoine local.

Prévoir chaussures fermées ou bottes

Ville de Villenave d’Ornon 33140 Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 75 75 03 »}]