Balade immersive et sensorielle Dans le cadre des Rendez-vous durables Samedi 21 septembre, 10h00 Ville de Villenave d’Ornon Pour tous • Gratuit sur réservation

Elodie, de l’association Murmures sauvages, vous propose une balade sensorielle.

Offrez-vous une parenthèse enchantée dans la forêt et un temps de reconnexion à vous et à la nature.

Durant 2h30 de balade ponctuée d’ateliers ludiques, sensoriels et créatifs, laissez-vous guider par vos sens et exprimer votre créativité, vous en ressortirez ressourcé et détendu « .

+ d’info : Pôle proximité, attractivité et ville durable

Ville de Villenave d'Ornon 33140 Villenave-d'Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine