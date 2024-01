Découverte des plantes et arbres sauvages et leur histoire Ville de Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon, samedi 13 avril 2024.

Découverte des plantes et arbres sauvages et leur histoire Dans le cadre des Rendez-vous durables Samedi 13 avril, 10h00 Ville de Villenave d’Ornon Pour tous • Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T10:00:00+02:00 – 2024-04-13T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-13T10:00:00+02:00 – 2024-04-13T12:00:00+02:00

L’association Murmures sauvages, vous propose une balade sensorielle.

À travers une approche ethnobotanique, plongez dans la découverte des plantes et arbres sauvages et leur histoire à travers les âges.

Entre usages ancestraux, croyances d’autrefois et symbolisme, découvrez comment l’humain a évolué avec les végétaux qui l’entourent.

+ d’info : Pôle proximité, attractivité et ville durable

Ville de Villenave d’Ornon 33140 Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mission.agenda21@mairie-villenavedornon.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 75 75 03 »}] [{« link »: « https://www.murmures-sauvages.fr/ »}]