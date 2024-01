Rallye nature faune sauvage en détresse Ville de Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon, mercredi 27 mars 2024.

Rallye nature faune sauvage en détresse Dans le cadre des Rendez-vous durables Mercredi 27 mars, 14h00 Ville de Villenave d'Ornon Gratuit • Sur réservation

Début : 2024-03-27T14:00:00+01:00 – 2024-03-27T16:00:00+01:00

Balade le long de l’Eau Blanche, animée par la la Ligue protectrice des oiseaux (LPO).

Vous êtes-vous déjà demandé ce qu’il fallait faire lorsque vous découvrez un animal sauvage en détresse ?

Le Rallye Nature Faune Sauvage en Détresse vous permettra de répondre à cette question, ainsi que de vous faire découvrir le Centre de Soins LPO Aquitaine et ses pensionnaires.

Sous forme de parcours d’orientation et en autonomie, vous devrez trouver des balises et répondre à des énigmes.

Seul(e), en famille ou entre amis, ce Rallye Nature vous permettra également de découvrir ou redécouvrir l’ENS de la vallée de l’Eau Blanche « .

Ville de Villenave d'Ornon 33140 Villenave-d'Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Faune Danger