Découverte des amphibiens Ville de Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon, vendredi 8 mars 2024.

Découverte des amphibiens Dans le cadre des RV durables Vendredi 8 mars, 19h30 Ville de Villenave d’Ornon Pour tous • Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-08T19:30:00+01:00 – 2024-03-08T21:30:00+01:00

Fin : 2024-03-08T19:30:00+01:00 – 2024-03-08T21:30:00+01:00

Animé par Cistude Nature, nous vous invitons à une sortie découverte.

Les amphibiens connaissent au début du printemps des amours aussi intenses que discrètes

Grenouilles, tritons, crapauds ?

Venez découvrir et observer la biodiversité de Villenave d’Ornon et de l’ENS (Espace naturel sensible) à l’occasion d’une balade naturaliste nocturne sur la thématique des amphibiens .

Ville de Villenave d’Ornon 33140 Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mission.agenda21@mairie-villenavedornon.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 75 75 03 »}] [{« link »: « https://www.cistude.org/ »}]