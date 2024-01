Surprise avec les mousses et lichens Ville de Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon, samedi 3 février 2024.

Surprise avec les mousses et lichens Dans le cadre des rendez-vous durables Samedi 3 février, 10h00 Ville de Villenave d’Ornon Gratuit sur réservation

Animée par Terre et océans

Le temps d’une balade, laissez-vous guider au contact de la nature.

Sortie thématique sur les mousses et lichens, des végétaux étonnants et souvent méconnus peuplent nos forêts.

Equipés avec des cartes et de loupes à la main, vous allez chercher ces végétaux minuscules et apprendre des informations étonnantes.

Prévoir des chaussures fermées ou des bottes

Ville de Villenave d'Ornon 33140 Villenave-d'Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine