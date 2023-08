Atelier d’animation sur les chauves-souris Ville de Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Catégories d’Évènement: Gironde

Atelier d'animation sur les chauves-souris Samedi 16 décembre, 14h00 Ville de Villenave d'Ornon Gratuit • Sur réservation Atelier animé par Tous aux abris. A la rencontre de ces animaux fascinants Les chauve-souris européennes ne se nourissent que d'insectes : coléoptères, papillons, mouches, moustiques… donc pas de danger pour vos fruits !

Gâce à elles, arrêtons de nous gratter ete plutôt hébergeons-les !

Plus d'infos : Pôle proximité, attractivité et ville durable Ville de Villenave d'Ornon 33140 Villenave-d'Ornon mission.agenda21@mairie-villenavedornon.fr 05 56 75 75 03

2023-12-16T14:00:00+01:00 – 2023-12-16T17:00:00+01:00

Samedi 16 décembre 2023, 14h00-17h00

