Les animations de l’AVO Ville de Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon, 15 décembre 2023, Villenave-d'Ornon.

Les animations de l’AVO 15 décembre 2023 – 12 mars 2024 Ville de Villenave d’Ornon Tout public • Entrée libre

Les Amis de Villenave d’Ornon (AVO) organisent trois manifestations ouvertes à tous.

Au programme

Le vendredi 15 décembre à 17h : moment musical et festif avec le groupe d’accordéonistes de Geneviève Roumégoux, salle de l’Alsh à l’Espace d’Ornon.

Le mardi 13 février 2024 à 17h : Mme San Juan donnera une conférence intitulée «Noms, prénoms, toponymie, les secrets des identités »

Saviez vous que le nom de notre Garonne vient de la préhistoire ? Que Montcuq ne fait absolument pas référence à ce qui surgit en premier dans notre esprit et que le Truc vert n’est pas un machin ? Que nos noms de famille viennent pour la plupart du Moyen-Âge ? Toponymes et anthroponymes sont pleins de surprises et de secrets que cette conférence se propose de partager avec vous.

Le mardi 12 mars 2024 à 17h : M Francis Grousset, directeur de recherche honoraire au CNRS (Laboratoire EPOC ) et ancien directeur de l’OASU, donnera une conférence intitulée « Un défi pour la fin du siècle : nourrir 10 milliards de citadins ! »

Dans les décennies à venir, plusieurs évolutions majeures vont affecter considérablement l’agriculture et l’alimentation mondiales :

1) la surpopulation (8 milliards d’humains regroupés dans des mégalopoles)

2) l’impact du changement climatique sur la production agricole

3) la réduction de la main-d’oeuvre en zone rurale

4) la réduction nécessaire de nos émissions de gaz à effet de serre

5) enfin, les crises économiques, politiques et sanitaires.

Dans ce contexte nouveau, comment allons-nous nourrir les citadins à l’avenir ? Il va falloir choisir entre quatre réponses envisagées : le pessimisme décliniste, le productivisme débridé, le respect de la nature (agro-écologie), et enfin le développement d’une agriculture autonome, au coeur des villes. Cette dernière option -qui a la faveur de la FAO – semble la plus réaliste ; elle préconise la construction de “fermes verticales urbaines“, des enceintes fermées, positionnées au coeur des villes, énergétiquement autonomes et sobres, respectant l’environnement.

Entrée libre , n’hésitez pas à inviter des amis !

Ville de Villenave d’Ornon 33140 Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « lesamisdevillenave33@gmail.com »}] [{« link »: « https://asso-avo.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T17:00:00+01:00 – 2023-12-15T19:00:00+01:00

2024-03-12T17:00:00+01:00 – 2024-03-12T19:00:00+01:00