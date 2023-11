Cet évènement est passé Les RV du Téléthon Ville de Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Catégories d’Évènement: Gironde

Villenave-d'Ornon Les RV du Téléthon Ville de Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon, 25 novembre 2023, Villenave-d'Ornon. Les RV du Téléthon 25 novembre – 10 décembre Ville de Villenave d’Ornon Comme chaque année la Ville soutient le Téléthon. Suivez le programme : Samedi 25 novembre à 10 h • L’AS Chambéry vous attend au stade de la piscine : pesée d’un jambon, vente de confiserie, match d’enfants .

• L’AS Chambéry vous attend au stade de la piscine : pesée d’un jambon, vente de confiserie, match d’enfants Lundi 27 novembre à 14 h 30 • le Club amitié organise à la salle Marcelle Dumas un loto interne à l’association

• le Club amitié organise à la salle Marcelle Dumas un loto interne à l’association Samedi 2 décembre de 8 h 30 à 16 h 30 • l’USV judo vous attend au dojo Guy et Micheline Attané (derrière la piscine) : buvette et animation.

• l’USV judo vous attend au dojo Guy et Micheline Attané (derrière la piscine) : buvette et animation. Samedi 2 décembre à 19 h • la compagnie EDDA vous attend au centre socioculturel les Etoiles pour un spectacle musical et un karaoké. petite restauration sur place

• la compagnie EDDA vous attend au centre socioculturel les Etoiles pour un spectacle musical et un karaoké. petite restauration sur place Dimanche 3 décembre à 10 h • L’AS Chambéry vous attend au stade de la piscine

• L’AS Chambéry vous attend au stade de la piscine Vendredi 8 décembre de 20 h 30 à minuit • L’ASVTT vous attend à la salle Georges Mandel : tournoi individuel de tennis de table ouvert à tous (licenciés et non liccenciés, tout âge, féminin, masculin)

• L’ASVTT vous attend à la salle Georges Mandel : tournoi individuel de tennis de table ouvert à tous (licenciés et non liccenciés, tout âge, féminin, masculin) Samedi 9 décembre de 9 h à 18 h • La section des jeunes sapeurs pompiers de Madère sera dans la galerie commerciale des Rives d’Arcins : vente de porte-clés à l’effigie des Sapeurs pompiers + 2 stands d’initiation aux gestes qui sauvent.

• La section des jeunes sapeurs pompiers de Madère sera dans la galerie commerciale des Rives d’Arcins : vente de porte-clés à l’effigie des Sapeurs pompiers + 2 stands d’initiation aux gestes qui sauvent. Samedi 9 décembre à 12 h à la salle du patro de Saint-Delphin • Les associations LSR, St-Delphin et Aquabelle vous propose un repas dont le menu est le suivant : assiette de crudités et charcuterie / Joue de boeuf et pommes de terre / Fromage / Nid d’abeille • Tarif : 20€ • Sur réservation avant le 4 décembre au 06 18 31 37 03 Dimanche 10 décembre de 13 h à 18 h • les associations Les Sirènes d’Ornon, Alasca, Pagure et Narval vous attendent à la piscine pour : des démonstrations de rugby aquatique, du water polo, un spectacle de natation synchronisée, des baptêmes de plongés et des initiation aux gestes qui sauvent. Vendredi 15 décembre à 20 h 45 • L’association Théâtre pour tous vous attend à la salle des Trois coups au domaine St-Georges pour une représentation théatrale « Toque avant d’entrer » • Tarif : 10 € (gratuit pour mineur) sur réservation 06 95 47 31 93 + Vente de tableaux Ville de Villenave d’Ornon 33140 Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.afm-telethon.fr/fr/evenement-telethon »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T16:00:00+01:00

