Festival des solidarités #26 Ville de Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon, 15 novembre 2023, Villenave-d'Ornon.

Festival des solidarités #26 15 – 30 novembre Ville de Villenave d’Ornon Entrée libre

Mercredi 15 novembre

Lancement de l’édition 2023 place Aristide Briand à partir de 12 h

Lundi 20 novembre au vendredi 22 décembre

Exposition « Sur les chemins de l’exil, partir ou rester »

Reportage photographique de Stéphane Duprat à la rencontre des migrants sur Calais et sa région. Il s’attache à mettre en lumière le transit et/ou l’arrivée des exilés en France.

Café de la Route

Vendredi 24 novembre au vendredi 1er décembre

Triple exposition de photos

Du colis à l’assiette et jardin collectif par le CADA Cos Quancard

Jardins communautaires des Femmes au Mali par l’association Afrique-Amitié

CSC Saint-Exupéry & salle polyvalente du CSC Les Étoiles

Vendredi 24 novembre

Concert & boeuf musical

Carte blanche musicale au cabinet du docteur Larsène avec les groupes MOLA TECTA (pop-rock) et ATTAYA (électro-instrumental).

Puis place à l’improvisation avec une Jam session qui viendra conclure la soirée.

Auberge Espagnole à partir de 19 h, concerts à 20 h

Café de la Route

Samedi 25 novembre

Festi’Resto

Suite à une opération de collectes, nous cuisinons et nous invitons des bénéficiaires et membres d’associations ou de structures à venir partager ce repas pour se rencontrer et échanger. Sur orientation des associations et de l’EPA.

Uniquement sur réservation.

CSC Les Étoiles

de 12 h 30 à 16 h 30

Festi’Animations

Jouons solidaires en créant ensemble une carte des solidarité à Villenave d’Ornon. Découvrons par le jeu les enjeux de la souveraineté alimentaire.

Tout public – Entrée libre

CSC Les Étoiles

de 14 h 30 à 16 h 30

Jeudi 30 novembre

Table ronde et solidarité

« Echanges et solidarité avec les migrants » autour de l’expo photo de Stéphane Duprat. Migrants et acteurs de la solidarité viendront témoigner et échanger sur l’accueil, les échanges et la solidarité au quotidien avec les migrants.

Café de la Route

18 h 30 – 20 h 30

Evènement organisé par le collectif de Villenave d’Ornon.

Café de la Route 06 34 78 60 84

CSC les Étoiles 05 40 08 80 85

CSC Saint-Exupéry 05 40 08 80 80

Ville de Villenave d’Ornon 33140 Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 34 78 60 84 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 40 08 80 85 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 40 08 80 80 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T12:00:00+01:00 – 2023-11-15T15:00:00+01:00

2023-11-30T18:30:00+01:00 – 2023-11-30T20:30:00+01:00

nature concerts