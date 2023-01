L’eau à la loupe Ville de Villenave d’Ornon Villenave-d'Ornon Catégories d’Évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

L’eau à la loupe Ville de Villenave d’Ornon, 11 novembre 2023, Villenave-d'Ornon. L’eau à la loupe Samedi 11 novembre, 10h00 Ville de Villenave d’Ornon

Gratuit • Sur réservation

Dans le cadre des rendez-vous durables Ville de Villenave d’Ornon 33140 Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.terreetocean.fr/ »}] Découverte de la petite faune et flore aquatique animé par Terre & Océan. Quand on nous interroge sur les êtres vivants de l’eau, poissons, têtards ou libellules viennent facilement en tête. Pourtant, sans le plancton, maillon essentiel, peu de ces animaux que nous

connaissons pourraient peupler mares et plan d’eaux.

Nous tenterons de les découvrir sur le terrain et à la loupe . Infos pratiques : Pôle proximité, attractivité et ville durable.

2023-11-11T10:00:00+01:00

2023-11-11T12:00:00+01:00

