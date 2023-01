Découverte ludique de la forêt Ville de Villenave d’Ornon Villenave-d'Ornon Catégories d’Évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Découverte ludique de la forêt Ville de Villenave d’Ornon, 25 octobre 2023, Villenave-d'Ornon. Découverte ludique de la forêt Mercredi 25 octobre, 10h00 Ville de Villenave d’Ornon

Gratuit sur réservation

Dans le cadre des rendez-vous durables Ville de Villenave d’Ornon 33140 Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine Animée par Cistude Nature Le temps d’une balade, laissez-vous guider au contact de la nature. Au cours de votre cheminement dans le bois, notre animatrice nature vous propose une balade automnale ludique et sensorielle, à travers le bocage. Prévoir des chaussures fermées ou des bottes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T10:00:00+02:00

2023-10-25T12:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Villenave d'Ornon Autres Lieu Ville de Villenave d'Ornon Adresse 33140 Ville Villenave-d'Ornon lieuville Ville de Villenave d'Ornon Villenave-d'Ornon Departement Gironde

Ville de Villenave d'Ornon Villenave-d'Ornon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villenave-dornon/

Découverte ludique de la forêt Ville de Villenave d’Ornon 2023-10-25 was last modified: by Découverte ludique de la forêt Ville de Villenave d’Ornon Ville de Villenave d'Ornon 25 octobre 2023 Ville de Villenave d'Ornon Villenave-d'Ornon Villenave-d'Ornon

Villenave-d'Ornon Gironde