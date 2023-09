Atelier de fabrication de nichoirs Ville de Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Catégories d’Évènement: Gironde

Atelier de fabrication de nichoirs

Mercredi 18 octobre, 14h00

Ville de Villenave d'Ornon

Gratuit • Sur réservation

Accueillez les mésanges sur votre balcon ! L'association Tous aux abris vous explique comment confectionner des nichoirs pour les mésanges. Selon leur implantation, les nichoirs réallisés seront adaptés pour héberger différents espèces : mésange charbonnière, bleue, noire, nonnette, etc.

Infos pratiques : Pôle proximité, attractivité et ville durable.

