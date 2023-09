La semaine bleue Ville de Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon, 2 octobre 2023, Villenave-d'Ornon.

La semaine bleue 2 – 6 octobre Ville de Villenave d’Ornon Gratuit et ouvert à tous • Spectacle du 5 octobre : 5€

Une semaine de rencontres, spectacles, animations et atelier autour du bien vieillir ensemble.

Le programme de la semaine

Lundi 2 : 14 h 30 à l’EHPAD Home Marie Curie

Spectacle : « J’ai Jamais » Collectif Mixeratum Ergo Sum Spectacle intimiste qui convoque les souvenirs d’enfance

Mardi 3 : 14 h 30 à la Salle Marcelle-Dumas

Conférence sur la grand-parentalité : un bonheur ?

Conférence avec l’association Brain Up

Mercredi 4 : 10 h / 12 h et 14 h / 17 h à la Salle Marcelle-Dumas

Atelier créatif, fabrication de bijoux fantaisies avec du matériel de récupération

Jeudi 5 : 14 h 30 à la salle des Trois Coups

Pièce de théâtre « AH ! CES VOISINS ! », Mirail Production, comédie de Éric Léonard.

Comédie de Boulevard qui traite de rapports de voisinage, vieux comme le monde. Entrée 5 €, ouvert à tous

Vendredi 6 : 14 h à la Salle Marcelle-Dumas

Journée nationale des aidants

Intervention théâtrale avec le clown Matteo, témoignages d’aidants, goûter

Avec Loisirs Solidarité Retraite, Club Amitié, l’Association Française des Aidants, Théâtre Pour Tous et les services CCAS Pôle Seniors et Pôle Ressources, Animations Loisirs et l’EHPAD

Ville de Villenave d'Ornon 33140 Villenave-d'Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine

