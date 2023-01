Les arbres et leurs alliés Ville de Villenave d’Ornon Villenave-d'Ornon Catégories d’Évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Les arbres et leurs alliés
Samedi 2 septembre, 10h00
Ville de Villenave d'Ornon

Gratuit • Sur réservation

Dans le cadre des rendez-vous durables Ville de Villenave d’Ornon 33140 Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.terreetocean.fr/ »}] L’association Terre & Océan nous invite à une balade. Une séance sur le thème de la découverte des arbres. On n’y fait parfois plus attention, pourtant les arbres sont, partout autour de nous, des êtres vivants fascinants.

Leur évolution les a amenés à développer des formes et des adaptations de leur propre organisme, mais également à collaborer avec de nombreuses autres formes de vie, des bactéries aux champignons en passant par les insectes.

Venez apprendre à reconnaître ces arbres et à découvrir tous leurs secrets. + d’info : Pôle proximité, attractivité et ville durable

2023-09-02T10:00:00+02:00

2023-09-02T12:00:00+02:00

