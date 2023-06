Tous à vos vélos Ville de Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon, 17 juin 2023, Villenave-d'Ornon.

Tous à vos vélos Samedi 17 juin, 13h30 Ville de Villenave d’Ornon Gratuit • Pour tous

Deux départs à Villenave d’Ornon : 13 h 30 collège de Chambéry et 14 h Tram Vaclav Havel.

Choisissez votre cortège, rejoignez la convergence de la métropole de Bordeaux, avant un concert !

Préparez-vous pour une journée inoubliable de vélorution collective à Bordeaux et dans sa métropole le 17 juin 2023 avec la convergence Tous·tes à vélo ! Rejoignez des centaines de cyclistes venus de toute la métropole bordelaise et au-delà pour pédaler et militer dans une atmosphère festive et joyeuse.

✨ Organisé grâce à la collaboration de nombreuses associations cyclistes, maisons du vélo et mairies de la métropole bordelaise, cet événement est l’occasion de montrer aux élus l’importance de la pratique du vélo dans nos villes et la nécessité de créer des infrastructures sécurisées pour les cyclistes.

Que vous soyez seul·e, en famille, entre ami·e·s, choisissez votre point de départ près de chez vous et rejoignez l’un des cortèges de la métropole pour converger ensemble vers le parc du Vivier à Mérignac.

Avec un point de ralliement musical et gourmand (présence du glacier Sherbete) organisé au parc de Bourran à 16 h, vous pourrez vous joindre au cortège final et faire entendre votre voix pour un monde plus cyclable. Et pourquoi pas venir avec un tee-shirt, un drapeau ou autre signe de la couleur de votre cortège pour montrer votre soutien et votre appartenance.

La convergence se termine au parc du Vivier à Mérignac. La ville qui accueille la convergence pour cette année, proposera jusqu’à 20 h : stands, animations, restauration, des spectacles et un concert pour terminer la journée en beauté.

Dans plus de 10 villes de la métropole, plusieurs départs et horaires : http://tousavelo.velo-cite.org/.

Toutes les infos et les horaires : http://tousavelo.velo-cite.org/.

Événement Facebook : https://fb.me/e/15wEwjlOU

Ville de Villenave d'Ornon 33140 Villenave-d'Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-06-17T13:30:00+02:00 – 2023-06-17T21:00:00+02:00

