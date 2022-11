Parade de Noël Ville de Villenave d’Ornon Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Parade de Noël Ville de Villenave d’Ornon, 17 décembre 2022, Villenave-d'Ornon. Parade de Noël Samedi 17 décembre, 14h00 Ville de Villenave d’Ornon

Pour tous

Dans le quartier Est Ville de Villenave d’Ornon 33140 Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine De 14 h à 18 h 30, le Père Noël déambule en véhicule ancien dans le quartier Est, venez à sa rencontre ! Au programme : 14 h à 15 h : rdv dans le quartier du Bocage 15 h à 15 h 30 : déambulation autour du Bocage et de Courréjean 15 h 30 à 16 h 30 : rdv sur la place de l’Ancien Château 16 h 30 à 17 h : déambulation dans le quartier du Bourg 17 h à 18 h 30 : rdv place de l’Eglise, photo avec le Père Noël, chorale et animations En partenariat avec les associations de commerçants (ACVO et ACC), les Vieux volants villenavais et Choeurs en Folie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T14:00:00+01:00

2022-12-17T18:30:00+01:00

